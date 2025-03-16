За сутки омичи лишились из-за мошенников трех миллионов

В УМВД по Омской области предупредили об активизации мошенников. Только за сутки от их действий пострадали 13 жителей Омской области, общий ущерб составил 13 млн рублей. Причем обманутые омичи переводили аферистам не только свои деньги, но и заемные.
Чаще всего мошенники воруют деньги под предлогом перевода средств на так называемые безопасные счета. К примеру, таким образом им удалось обмануть тренера спортивной школы. Женщине предложили дистанционно продлить договор услуги сотовой связи и продиктовать коды, которые придут ей в сообщении на телефон.
Она так и сделала, а через некоторое время аферисты перезвонили ей, сказали, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, предложив перевести деньги на безопасный счет. Таким образом тренер лишилась 340 тысяч рублей.
По аналогичной схеме за сутки мошенники обманули так студента колледжа, пенсионерку, работника нефтегазовой компании и продавца-кассира.