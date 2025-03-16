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Сколько ВСУ потеряли бойцов за неделю контрнаступления ВС РФ в Курской области

В результате контрнаступления ВС РФ в Курской области ВСУ потеряли более двух тысяч бойцов. Операция проходила с 8 по 14 марта.

ВСУ были вытеснены из 30 населенных пунктов Курской области.

В результате контрнаступления ВС РФ в Курской области ВСУ потеряли более двух тысяч бойцов. Операция проходила с 8 по 14 марта.

«ВСУ потеряли свыше двух тысяч военных за неделю решающего наступления российских войск», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ. Там добавили, что в этот период российские силы освободили 30 населенных пунктов Курской области, включая Суджу.

Российская армия продолжает операцию по освобождению территорий Курской области. ВС РФ недавно взяли под контроль Орловку и Погребки, а также стратегическую дорогу Юнаковка-Суджа. Президент РФ Владимир Путин предложил украинским военным сложить оружие, гарантируя им гуманное обращение, несмотря на признание их террористами. По словам военкора Бориса Рожина, в Курской области остались два населенных пункта — Горналь и Олешня — до полного освобождения области.