Российская армия продолжает операцию по освобождению территорий Курской области. ВС РФ недавно взяли под контроль Орловку и Погребки, а также стратегическую дорогу Юнаковка-Суджа. Президент РФ Владимир Путин предложил украинским военным сложить оружие, гарантируя им гуманное обращение, несмотря на признание их террористами. По словам военкора Бориса Рожина, в Курской области остались два населенных пункта — Горналь и Олешня — до полного освобождения области.