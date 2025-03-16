В Калининградской области обрушился аварийный дом с жильцами

Аварийный дом, в котором живут люди, обрушился в посёлке Константиновка Гурьевского городского округа Калининградской области, сообщили журналистам жильцы.
Сначала в здании рухнула стена со стороны муниципальной квартиры, в которой ранее произошёл пожар. Во время эвакуации людей в полу между этажами образовалась дыра.
«Страшно даже сейчас. Люди пытаются вытащить вещи, и потолок обвалился, крики были», — заявила одна из жительниц, слова которой привёл телеканал РЕН ТВ.
По факту случившегося прокуратура возбудила уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Согласно данным СМИ, людям предложили перебраться в помещения от маневренного фонда.
При этом жильцы рассказали журналистам, что постройки, которые им предоставили для переселения, находятся далеко от школ и детсадов или непригодны для обитания.
Напомним, в январе в многоквартирном жилом доме на проспекте Строителей в Пензе рухнули балконы четвёртого и пятого этажей. Информация о пострадавших не поступала. В связи с инцидентом прокуратура Октябрьского района города организовала проверку.