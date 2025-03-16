Марочко: Киев насильно эвакуирует жителей Сумской области, чтобы мобилизовать

Марочко считает, что жителям Сумской области было бы безопаснее, если бы населенные пункты оказались под контролем России. С начала марта власти Сумской области начали принудительную эвакуацию из восьми населенных пунктов, но некоторые жители отказываются от нее, что затрудняет действия украинских военных.