Марочко: Киев насильно эвакуирует жителей Сумской области, чтобы мобилизовать

Эвакуированные жители Сумской области могут подвергнуться мобилизации, считает Марочко.
Украинские власти проводят эвакуацию жителей Сумской области с целью последующего использования этих людей в качестве мобилизационного ресурса. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Эвакуация граждан — это не забота об украинских людях, а это мобилизационный ресурс», — передает слова Марочко ТАСС. Он добавил, что эвакуация в регионе также связана с созданием буферной зоны в этой местности.
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Марочко считает, что жителям Сумской области было бы безопаснее, если бы населенные пункты оказались под контролем России. С начала марта власти Сумской области начали принудительную эвакуацию из восьми населенных пунктов, но некоторые жители отказываются от нее, что затрудняет действия украинских военных.