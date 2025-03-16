В трех районах Воронежской области уничтожили не менее 15 беспилотников

В трех районах Воронежской области было уничтожено не менее 15 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что дежурные силы противовоздушной обороны смогли обнаружить и нейтрализовать более 10 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.
Гусев также подчеркнул, что угроза атак с использованием беспилотников в регионе все еще сохраняется. Власти региона продолжают предпринимать необходимые меры для обеспечения безопасности жителей.
Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника в Брянской области и над акваторией Черного моря. Пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотников нет.