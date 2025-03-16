Зеленский высказался о территориальных уступках России

«Территориальный вопрос в конфликте Украины и России является сложным», — передает слова Зеленского газета The Daily Telegraph. Это заявление было сделано на виртуальном саммите 29 мировых лидеров, где он подчеркнул, что Украина никогда не признает Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР как российские территории.