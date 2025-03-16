Украина никогда не признает Крым российским, заявил Зеленский.
Вопрос принадлежности территорий в конфликте с Россией является весьма сложным. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.
«Территориальный вопрос в конфликте Украины и России является сложным», — передает слова Зеленского газета The Daily Telegraph. Это заявление было сделано на виртуальном саммите 29 мировых лидеров, где он подчеркнул, что Украина никогда не признает Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР как российские территории.
Зеленский также подчеркнул, что признание утраты территорий является для Украины «красной линией». Он добавил, что отказ от этих территорий нарушил бы Конституцию страны.
Зеленскому придется отказаться от своего плана по возврату территорий, находящихся под контролем России, из-за неудачного вторжения в Курскую область. По мнению научного сотрудника Женевского центра политики безопасности Вольфганга Рихтера, украинские войска могут понести большие потери, что еще больше ослабит их возможности в Донбассе. Рихтер подчеркивает, что перспективы военного возвращения территорий теперь отсутствуют.