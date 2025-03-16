Акмолинец хотел обогатиться, но лишился 6 млн тенге

Как рассказали в пресс-службе ведомства, очередной факт мошенничества, связанный с фальшивыми инвестиционными платформами, зарегистрирован в Зерендинском районе 12 марта. Потерпевшим оказался 55-летний житель одного из населенных пунктов, который хотел обогатиться за счет дивидендов, но лишился 6 млн тенге.
Для того, чтобы вложить первоначальный капитал, а затем «вывести» полученную прибыль, акмолинец был вынужден оформить крупный кредит, после чего отдал все деньги мошенникам.
По данному факту полицейские начали досудебное расследование и проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В тот же день от действий мошенников пострадала 66-летняя жительница Кокшетау, которая поверила незнакомцу, представившемуся оператором сотовой связи и отдала аферистам более 700 000 тенге.
Правоохранители в очередной раз попросили граждан не доверять заманчивым предложениям о получении быстрого дохода. Не следует верить рекламе в интернете и социальных сетях, а любую информацию подобного характера надо сначала тщательно проверить через официальные источники.
«Не переводите личные накопления третьим лицам и не оформляйте кредиты и микрозаймы для их вложения в инвестиции», — призвали стражи порядка.
Также полицейские убедительно попросили граждан проявлять бдительность при поступлении звонков от неизвестных лиц. Не следует диктовать коды из СМС-сообщений, проходить по ссылкам и сообщать информацию об имеющихся депозитных и карточных счетах.