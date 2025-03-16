В МЧС Башкирии сообщили о борьбе с первыми подтоплениями.

Восстановлено дорожное сообщение около деревни Идрисово в Альшеевском районе. Ранее здесь смыло объезд. По данным МЧС по РБ, были проведены работы по восстановлению насыпи и усилению берегов.
Кроме того, в деревне Жилино на улице Манежной спасатели откачали воду с придомового участка, который находится в низменной части. Здесь же провели расчистку водоотводной трубы.
В селе Яратово на улице Насырова в Баймакском районе вода с придомовой территории ушла. Силами Яратовского сельсовета были проведены работы по отводу воды.