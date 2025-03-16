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Как минимум 33 человека погибли в результате шторма в США

В США прошел мощный шторм, сопровождавшийся многочисленными торнадо. Известно о как минимум 32 погибших, передает CNN.

В штате Миссури погибли как минимум 12 человек. В их числе мужчина, дом которого снес торнадо. В штате Миссисипи известно о шести погибших и трех пропавших без вести. Еще не менее 29 человек ранены. В Канзасе погибли восемь человек, в Арканзасе и Техасе —- по три, в Оклахоме — один.

15 марта Центр прогнозирования штормов объявил максимальный уровень опасности в Алабаме и Миссисипи. Порывы ветра достигали 130 км/ч. За сутки на территории США зафиксировано 27 торнадо. Шторм затронул территорию, на которой проживают более 100 млн человек.

В южных штатах США без электричества остались 236 тыс. домов. В Канзасе из-за шторма также произошла пылевая буря, во время которой произошло ДТП с участием 50 автомобилей. В Миссури разрушен торговый центр.