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Число погибших из-за ударов США по Йемену увеличилось до 31

Пострадали более 100 человек.

Источник: AP 2024

ДОХА, 16 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 31 гражданский погиб, еще более 100 человек получили ранения в результате ударов США по подконтрольной мятежникам-хуситам из движения «Ансар Аллах» столице Йемена городу Сана и другим регионам страны. Об этом сообщил представитель Минздрава повстанцев Анис аль-Асбахи.

«По предварительным данным, в результате американской агрессии, направленной против гражданских и жилых районов в Сане, провинциях Саада, Эль-Бейда и [городе] Радаа, погиб 31 человек, ранения получил еще 101», — написал он на своей странице в X.