Число погибших из-за ударов США по Йемену увеличилось до 31

ДОХА, 16 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 31 гражданский погиб, еще более 100 человек получили ранения в результате ударов США по подконтрольной мятежникам-хуситам из движения «Ансар Аллах» столице Йемена городу Сана и другим регионам страны. Об этом сообщил представитель Минздрава повстанцев Анис аль-Асбахи.
«По предварительным данным, в результате американской агрессии, направленной против гражданских и жилых районов в Сане, провинциях Саада, Эль-Бейда и [городе] Радаа, погиб 31 человек, ранения получил еще 101», — написал он на своей странице в X.