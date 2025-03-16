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В Астане ликвидировали крупный мошеннический центр

Сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности обнаружили и пресекли деятельность мошеннического call-центра в одном из столичных бизнес-центров.

Источник: Polisia.kz

Злоумышленники звонили, представляясь работниками интернет-магазинов «Техносмарт», «Байзон», «Like me shop», и сообщали о якобы выигранных машинах, квартирах, за которые необходимо перечислять налоги, пишет ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При проведении оперативных мероприятий задержано шесть работников офиса — все граждане Республики Казахстан. Изъято семь ноутбуков, маршрутизатор, wi-fi роутер. Если вы стали жертвой подобного мошенничества, обратитесь в полицию по номеру 102 или в отдел полиции по месту жительства.

Кроме того, в области Жетісу полицейскими совместно с сотрудниками КНБ выявлен факт использования устройств sim-box для совершения интернет-мошенничеств. В ходе обыска изъяты семь устройств sim-box с 96 слотами, более 50 тысяч sim-карт казахстанских сотовых операторов, семь сотовых телефонов, два ноутбука, а также два пневматического пистолета марки ИЖ-53 и четыре армейские каски, предположительно украденные в ходе январских событий. По данным фактам начаты досудебные расследования.

Всего в текущем году сотрудниками подразделений по противодействию киберпреступностью выявлено и пресечено мошенническое использование 64 устройств sim-box, изъято порядка 90 тысяч sim-карт отечественных сотовых операторов.