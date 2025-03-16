В Астане ликвидировали крупный мошеннический центр

Кроме того, в области Жетісу полицейскими совместно с сотрудниками КНБ выявлен факт использования устройств sim-box для совершения интернет-мошенничеств. В ходе обыска изъяты семь устройств sim-box с 96 слотами, более 50 тысяч sim-карт казахстанских сотовых операторов, семь сотовых телефонов, два ноутбука, а также два пневматического пистолета марки ИЖ-53 и четыре армейские каски, предположительно украденные в ходе январских событий. По данным фактам начаты досудебные расследования.