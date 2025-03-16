В Башкирии зарегистрировали 157 жалоб на подтопление талыми водами

В Башкирии зарегистрировали 157 жалоб от жителей на подтопление талыми водами, 135 из них поступили за последние сутки. Об этом сообщили в региональном МЧС.
По состоянию на утро 16 марта на контроле экстренного ведомства находятся четыре ситуации в четырех районах, связанных с затопление трех придомовых участков и двух дорог. В их числе:
— Благоварский район, село Коб-Покровка, улица Центральная — подтопление двух придомовых участков;
— Гафурийский район, деревня Зириково, улица Партизанская — подтопление одного придомового участка;
— Давлекановский район, село — подтоплен участок дороги, ведущей к селу Новояппарово;
— Кармаскалинский район — дорога Улукулево — Кабаково — Суук-Чишма через реку Караелга.
Для оказания помощи и проведения спасательных работ ведомство привлекло 64 оперативные группы. МЧС добавило, что на реках Башкирии наблюдается неполный ледостав.
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