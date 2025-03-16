В Калининградской области рухнул дом: жильцы успели спастись

«На самом деле очень страшно даже сейчас. Люди пытаются вытащить вещи, и только что там провалился потолок, крики были. Я даже не знаю, как нам оттуда вещи выносить, потому что все тяжелое. Нам страшно», — комментирует инцидент для «Рен. ТВ» одна из пострадавших.
Очевидцы происшествия рассказали, что люди пытались вынести вещи, однако это было крайне опасно, так как здание продолжало разрушаться. Упала стена муниципальной квартиры, которая ранее пострадала от пожара. В момент инцидента жильцов не было.
После обрушения здания прокуратура Гурьевского района организовала проверку. Прокурор Евгений Носов сообщил, что ведомство контролирует ситуацию и следит за соблюдением жилищных прав граждан, пострадавших из-за инцидента.