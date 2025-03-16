В Калининградской области рухнул дом: жильцы успели спастись

«На самом деле очень страшно даже сейчас. Люди пытаются вытащить вещи, и только что там провалился потолок, крики были. Я даже не знаю, как нам оттуда вещи выносить, потому что все тяжелое. Нам страшно», — комментирует инцидент для «Рен. ТВ» одна из пострадавших.