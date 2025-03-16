Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии спасатели пришли на помощь кошке и собаке

В Башкирии спасатели пришли на помощь кошке и собаке.

Источник: госкомитет РБ по ЧС

Спасатели пришли на помощь кошке и собаке. По данным пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, накануне днем в экстренные службы поступил вызов — женщина сообщила, что на высоком дереве сидит кошка. Животное не могло спуститься вниз и нуждалось в помощи. Спасатели спустили кошку на землю.

Вскоре поступил новый вызов — на этот раз помощь требовалась собаке, которая каким-то образом просунула лапку в карабин от поводка и застряла. Спасатели с помощью кусачек аккуратно перекусили карабин, освободив лапу собаки.