В Башкирии спасатели пришли на помощь кошке и собаке.

Спасатели пришли на помощь кошке и собаке. По данным пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, накануне днем в экстренные службы поступил вызов — женщина сообщила, что на высоком дереве сидит кошка. Животное не могло спуститься вниз и нуждалось в помощи. Спасатели спустили кошку на землю.