Главе СКР доложат о ситуации с избиением ребенка в Иркутской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела, заведенного по факту избиения ребенка в Иркутской области. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Следкоме со ссылкой на центральный аппарат СКР.
— В социальных медиа получила распространение информация об избиении ребенка в Иркутске. Следственными органами СК России по Иркутской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», — говорится в сообщении.
О каком именно уголовном деле идет речь не уточняется. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Ситникову А. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.