Главе СКР доложат о ситуации с избиением ребенка в Иркутской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела, заведенного по факту избиения ребенка в Иркутской области. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Следкоме со ссылкой на центральный аппарат СКР.