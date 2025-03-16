Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главе СКР доложат о ситуации с избиением ребенка в Иркутской области

Информация об избиении ребенка получила распространение в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела, заведенного по факту избиения ребенка в Иркутской области. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Следкоме со ссылкой на центральный аппарат СКР.

— В социальных медиа получила распространение информация об избиении ребенка в Иркутске. Следственными органами СК России по Иркутской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», — говорится в сообщении.

О каком именно уголовном деле идет речь не уточняется. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Ситникову А. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.