32 миллиона за неделю: как мошенники обманули 79 жителей Хабаровского края

С начала года сотни жителей Хабаровского края стали жертвами интернет-аферистов. Только за последнюю неделю мошенники украли больше 32 миллионов рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«С января мошенники обманули 576 жителей края, похитив у них больше 200 миллионов рублей. Чаще всего люди теряли деньги из-за обещаний быстрого заработка, инвестиционных схем и поддельных интернет-магазинов», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
За прошедшую неделю жертвами аферистов стали 79 человек. 10 из них перевели крупные суммы, поверив в выгодные вложения. Еще 14 получили в соцсетях ссылки на «выигрыши», после чего с их счетов исчезли деньги. 13 человек оплатили товары в интернете, но так их и не получили.
Также в полицию поступили заявления от владельцев потерянных карт, которыми воспользовались посторонние. А 23 человека перевели деньги «сотрудникам банков», якобы спасающим их сбережения. Даже дети стали жертвами — девять несовершеннолетних отправили мошенникам деньги со счетов родителей.
По всем случаям заведены уголовные дела, но аферисты продолжают находить новых жертв.