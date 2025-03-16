32 миллиона за неделю: как мошенники обманули 79 жителей Хабаровского края

За прошедшую неделю жертвами аферистов стали 79 человек. 10 из них перевели крупные суммы, поверив в выгодные вложения. Еще 14 получили в соцсетях ссылки на «выигрыши», после чего с их счетов исчезли деньги. 13 человек оплатили товары в интернете, но так их и не получили.