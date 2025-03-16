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В Красноярском крае за сутки ликвидировали 11 пожаров

Об этом рассказали в телеграм-канале МЧС.

Источник: МЧС РФ

Всего за минувшие сутки в регионе было потушено 11 пожаров.

В Емельяновском районе Красноярского края произошло возгорание жилого дома в поселке Арей.

По информации Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, огонь уничтожил крышу здания на площади 60 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 18 человек и 5 единиц специальной техники. Эвакуация прошла успешно, из дома вышли 5 человек, среди которых был один ребенок.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.