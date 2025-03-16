В Красноярском крае за сутки ликвидировали 11 пожаров

По информации Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, огонь уничтожил крышу здания на площади 60 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 18 человек и 5 единиц специальной техники. Эвакуация прошла успешно, из дома вышли 5 человек, среди которых был один ребенок.