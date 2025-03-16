Жителей Уфы встревожили трое мальчиков, разгуливающих по тающему льду реки

Напомним, совсем скоро пройдет уже год со дня трагической истории, связанной с двумя подростками. Два лучших друга — 13-летний Павел и 14-летний Дамир — гуляли недалеко от реки Белой и решили выйти на лед. С тех пор их никто не видел. В мае тело младшего мальчика обнаружили на берегу, второго найти не могут до сих пор.