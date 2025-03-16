Жителей Уфы встревожили трое мальчиков, разгуливающих по тающему льду реки

В Уфе местный житель заснял на видео троих детей, которые бегали по тающему льду реки Белой. Видео появилось в соцсетях и вызвало беспокойство у горожан.
— Дети гуляют спокойно по льду на набережной реки Белая. Возле «Ленты», — написал автор поста.
Запись встревожила уфимцев.
— Мы пацанами такие же были. Сейчас страшно даже думать о таком, — написал Ринат.
— Ужас! А если провалятся? — тревожится Ольга.
— Видимо, не научили, что нельзя в такую погоду по льду ходить. По шее надавать — и родителям заодно, — сказал Риф.
Управление гражданской защиты Уфы призвала жителей делать замечания или сообщать в экстренные службы при обнаружении играющих на льду детей.
Напомним, совсем скоро пройдет уже год со дня трагической истории, связанной с двумя подростками. Два лучших друга — 13-летний Павел и 14-летний Дамир — гуляли недалеко от реки Белой и решили выйти на лед. С тех пор их никто не видел. В мае тело младшего мальчика обнаружили на берегу, второго найти не могут до сих пор.
Напомним, температурный рекорд в Уфе был побит и в пятницу, 14 марта, — +6,5 градуса. Прошлый максимум тепла датировался 2001 годом.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.