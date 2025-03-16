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«Перекрыл кусок пирога»: высокопоставленному чиновнику вынесли приговор в Павлодаре

Вынесен приговор руководителю управления ветеринарии Павлодарской области Айдару Увалиеву. Высокопоставленного чиновника обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, передает «Ирбис TV».

Источник: Nur.kz

По версии следствия, Айдар Увалиев провел махинации с госзакупками, чтобы оплатить свой кредит. Также летом 2024 года выдал нескольким работникам премии, но с условием, что половину от суммы они вернут ему обратно.

На заседании в межрайонном суде по уголовным делам адвокат руководителя управления ветеринарии заявил, что дело заказное. Однако суд пришел к выводу, что вина доказана, назначив чиновнику полтора года ограничения свободы.

Также Айдару Увалиеву пожизненно запретили работать на госслужбе. Приговор не вступил в законную силу.