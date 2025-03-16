Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фура со стройматериалами загорелась на трассе в Шелеховском районе

Водитель загоревшегося большегруза не пострадал.

Источник: УГИБДД по Иркутской области

Фура со строительными материалами загорелась на трассе в Шелеховском районе. Большегруз вспыхнул 16 марта около 10 часов утра на участке федеральной автодороги Р-258 «Байкал» в районе поселка Подкаменная. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

— Со слов водителя, который направлялся со стороны областного центра в Слюдянку, произошел хлопок, после чего он остановился и начался пожар. Потушить кабину самостоятельно дальнобойщику не удалось, — говорится в сообщении.

Инспекторы ДПС, которые прибыли на место происшествия, помогли водителю в борьбе с огнем. В настоящее время пожар устранен. Водитель не пострадал. Причина пожара выясняется. Движение транспортных потоков не затруднено.