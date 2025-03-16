Фура со стройматериалами загорелась на трассе в Шелеховском районе

Фура со строительными материалами загорелась на трассе в Шелеховском районе. Большегруз вспыхнул 16 марта около 10 часов утра на участке федеральной автодороги Р-258 «Байкал» в районе поселка Подкаменная. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
— Со слов водителя, который направлялся со стороны областного центра в Слюдянку, произошел хлопок, после чего он остановился и начался пожар. Потушить кабину самостоятельно дальнобойщику не удалось, — говорится в сообщении.
Инспекторы ДПС, которые прибыли на место происшествия, помогли водителю в борьбе с огнем. В настоящее время пожар устранен. Водитель не пострадал. Причина пожара выясняется. Движение транспортных потоков не затруднено.