На нефтекомплексе в Туапсе локализовали пожар

Пожар на нефтекомплексе в Туапсе, возникший в результате атаки беспилотников в ночь на 14 марта, локализован на площади 1250 квадратных метров. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
«Сотрудники МЧС России и экстренные службы региона локализовали пожар на нефтекомплексе в Туапсе на площади 1250 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Уточняется, что тушение возгорания продолжается. На месте работают 188 человек, задействованы 55 единиц техники.
Напомним, возгорание произошло после атаки украинских дронов. Глава района Сергей Бойко сообщил, что разлива нефтепродуктов на месте пожара не обнаружено. Предварительно, погибших и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора обнаружили превышение предельно допустимых коэффициентов показателей угарного газа и сажи в районе пожара в Туапсе.