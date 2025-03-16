В Новосибирске в пожаре пострадали женщина и девочка

Вчера вечером, 15 марта, в 14-этажном доме на Красном проспекте Новосибирска вспыхнул пожар. Огонь полностью охватил квартиру на четвёртом этаже, уничтожив всю мебель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.