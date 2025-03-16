В Новосибирске в пожаре пострадали женщина и девочка

На Красном проспекте в Новосибирске во время пожара пострадали местные жители.
Вчера вечером, 15 марта, в 14-этажном доме на Красном проспекте Новосибирска вспыхнул пожар. Огонь полностью охватил квартиру на четвёртом этаже, уничтожив всю мебель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Девять человек смогли эвакуироваться самостоятельно, однако пожилая женщина и 12-летняя девочка пострадали от вдыхания дыма и были госпитализированы.
Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области грузовой поезд сбил 74-летнего мужчину.