Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске в пожаре пострадали женщина и девочка

На Красном проспекте в Новосибирске во время пожара пострадали местные жители.

Источник: Сиб.фм

На Красном проспекте в Новосибирске во время пожара пострадали местные жители.

Вчера вечером, 15 марта, в 14-этажном доме на Красном проспекте Новосибирска вспыхнул пожар. Огонь полностью охватил квартиру на четвёртом этаже, уничтожив всю мебель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Девять человек смогли эвакуироваться самостоятельно, однако пожилая женщина и 12-летняя девочка пострадали от вдыхания дыма и были госпитализированы.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области грузовой поезд сбил 74-летнего мужчину.