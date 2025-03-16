Патрульные помогли семье с младенцем на трассе в Акмолинской области

Старшие лейтенанты Айбол Кабдуалиев и Токтар Аубакиров, патрулировавшие этот участок дороги, заметили остановившуюся машину и сразу же предложили помощь, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.
Учитывая низкую температуру воздуха, полицейские пересадили женщину с ребенком в теплый салон патрульного авто, а затем помогли устранить неисправность.
Около полутора часов они оставались рядом, следя за безопасностью семьи, а после сопроводили их машину до столицы, поддерживая постоянную телефонную связь.
О случившемся рассказала в соцсетях Алма Биахметова, участница инцидента. В своем обращении она поблагодарила полицейских за отзывчивость и пожелала им успехов в службе.