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Патрульные помогли семье с младенцем на трассе в Акмолинской области

На республиканской трассе «Астана — Петропавловск» семья с трехмесячным ребенком оказалась в беде: их автомобиль заглох в темное время суток неподалеку от Щучинска.

Старшие лейтенанты Айбол Кабдуалиев и Токтар Аубакиров, патрулировавшие этот участок дороги, заметили остановившуюся машину и сразу же предложили помощь, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

Учитывая низкую температуру воздуха, полицейские пересадили женщину с ребенком в теплый салон патрульного авто, а затем помогли устранить неисправность.

Около полутора часов они оставались рядом, следя за безопасностью семьи, а после сопроводили их машину до столицы, поддерживая постоянную телефонную связь.

О случившемся рассказала в соцсетях Алма Биахметова, участница инцидента. В своем обращении она поблагодарила полицейских за отзывчивость и пожелала им успехов в службе.