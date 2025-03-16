В Волгодонске водитель «Лады Гранты» сбил велосипедиста на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 15 марта около 18:52 возле дома 22 на улице Энтузиастов, произошло дорожно-транспортное происшествие.