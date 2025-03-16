В Волгодонске водитель «Лады Гранты» сбил велосипедиста на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 15 марта около 18:52 возле дома 22 на улице Энтузиастов, произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», при проезде регулируемого пешеходного перехода нарушил правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора. В результате он совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался справа налево по пешеходному переходу.
Подросток получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция Ростовской области напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим вблизи пешеходных переходов, особенно в темное время суток.