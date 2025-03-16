Казахстанка «заработала» на сахаре около 40 млн тенге

Санкция части 3 статьи 190 УК предусматривает ответственность в виде ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Женщина ранее не судима, по делу были поданы исковые заявления о взыскании материального ущерба на общую сумму 22 779 660 тенге. Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении троих малолетних детей.