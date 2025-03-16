Казахстанка «заработала» на сахаре около 40 млн тенге

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), судом № 2 Усть-Каменогорска рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемой по п.1, 3, 4 ч.3 ст. 190 УК (Мошенничество, совершенное в крупном размере в отношении двух и более лиц, неоднократно).
По материалам дела, в октябре 2023 года у женщины возник умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. Она в WhatsАpp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена) написала сообщение о продаже сахара по низкой цене.
Увидев рекламу, жители Усть-Каменогорска стали массово заказывать сахар. В период с ноября 2023 года по август 2024 года 25 жителей региона перечислили ей 39 993 150 тенге. В суде отметили, что совершенное подсудимой преступление относится к категории тяжких.
Санкция части 3 статьи 190 УК предусматривает ответственность в виде ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Женщина ранее не судима, по делу были поданы исковые заявления о взыскании материального ущерба на общую сумму 22 779 660 тенге. Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении троих малолетних детей.
Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание, прокурором не представлены. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Исковые заявления о взыскании материального ущерба судом удовлетворены. Приговор не вступил в законную силу.