Более 3 тыс. киберпреступлений зарегистрировано в Беларуси с начала года

В МВД призывают не доверять подобной информации, поступившей по телефону. Рекомендуется связаться с организацией, якобы от которой был совершен звонок, по номерам с официального сайта. Если кто-то представляется родственником или знакомым, озвучивая при этом необычные просьбы, лучше задать личные вопросы, ответы на которые известны только ему, и при возникновении сомнений перезвонить этому человеку привычным способом.