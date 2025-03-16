Более 3 тыс. киберпреступлений зарегистрировано в Беларуси с начала года

Наряду с этим положительной тенденцией является то, что граждане Беларуси становятся более грамотными и осведомленными о различных методах обмана. В связи с этим мошенники адаптируются и разрабатывают более сложные и хитроумные подходы для выманивания денежных средств, отметил заместитель начальника 1-го управления ГУПК МВД Павел Строк.
По его словам, все чаще регистрируются случаи, когда преступники действуют в паре, осуществляя сложные, двухступенчатые схемы, пытаясь таким образом запутать жертву.
Сначала звонит один, под предлогом замены счетчиков, продления договора оказания услуг, записи на медобслуживание
«Кроме того, звонки становятся все более реалистичными благодаря использованию злоумышленниками искусственного интеллекта. Теперь они могут подделать голосовое сообщение даже от ваших родственников и коллег», — отметил Павел Строк.
Остаются актуальными и другие способы обмана: получение предоплаты за товар, финансовая помощь после романтической переписки или привлечение средств в несуществующие капиталовложения. Мошенники продолжают создавать фальшивые сайты банков, инвестиционных платформ и даже театров, которые выглядят практически идентично настоящим.
В МВД призывают не доверять подобной информации, поступившей по телефону. Рекомендуется связаться с организацией, якобы от которой был совершен звонок, по номерам с официального сайта. Если кто-то представляется родственником или знакомым, озвучивая при этом необычные просьбы, лучше задать личные вопросы, ответы на которые известны только ему, и при возникновении сомнений перезвонить этому человеку привычным способом.
О схемах мошенников стоит предупредить родных и близких, особенно пожилых.