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В Самаре на Мориса Тореза произошла драка со стрельбой

Как сообщили очевидцы ЧП, все началось с криков, которые перетекли в драку.

В ночь с субботы на воскресенье, 16 марта, в Самаре произошла потасовка с применением оружия. Все случилось на улице Мориса Тореза.

«Мужика с пистолетом повалили, и он сделал 2 выстрела. Задело мужика другого, в скорой около 10−15 минут сидел. Приехал наряд ДПС и дежурной части».

Редакция 63.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Самарской области. Там подтвердили информацию о стрельбе:

«15 марта 2025 года на улице Мориса Тореза произошел словесный конфликт между жителями города. В ходе конфликта один из его участников применил пневматическое оружие. Все участники происшествия установлены, они являются жителями Самары».

Сотрудники отдела полиции по Железнодорожному району устанавливают мотивы конфликта и степень причиненного вреда здоровью.