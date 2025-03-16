В центре Петербурга загорелась четырехкомнатная квартира

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Четырехкомнатная квартира на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга загорелась в воскресенье, эвакуированы 9 человек, пострадавших, предварительно, нет, сообщило городское управление МЧС РФ.