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В центре Петербурга загорелась четырехкомнатная квартира

На Невском проспекте в Петербурге загорелась четырехкомнатная квартира.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Четырехкомнатная квартира на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга загорелась в воскресенье, эвакуированы 9 человек, пострадавших, предварительно, нет, сообщило городское управление МЧС РФ.

Как информирует ведомство в своем Telegram-канале, сообщение о пожаре в доме на Невском проспекте, 106 поступило в 9.51 мск.

«В четырёхкомнатной квартире в комнате площадью 20 квадратных метров происходило горение по всей площади… В 10.47 пожар локализован, отказ дополнительному номеру 1БИС», — говорится в сообщении.

Как уточняется, из опасной зоны эвакуированы 9 человек, сведения о пострадавших не поступали.

Пожар тушат 28 специалистов и 7 единиц техники.