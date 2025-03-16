В центре Петербурга загорелась четырехкомнатная квартира

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Четырехкомнатная квартира на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга загорелась в воскресенье, эвакуированы 9 человек, пострадавших, предварительно, нет, сообщило городское управление МЧС РФ.
Как информирует ведомство в своем Telegram-канале, сообщение о пожаре в доме на Невском проспекте, 106 поступило в 9.51 мск.
«В четырёхкомнатной квартире в комнате площадью 20 квадратных метров происходило горение по всей площади… В 10.47 пожар локализован, отказ дополнительному номеру 1БИС», — говорится в сообщении.
Как уточняется, из опасной зоны эвакуированы 9 человек, сведения о пострадавших не поступали.
Пожар тушат 28 специалистов и 7 единиц техники.