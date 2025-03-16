Полиция ликвидировала подпольный бордель в Приморском районе

Во время рейда правоохранители обнаружили в помещении трёх женщин в возрасте от 30 до 39 лет, занимающихся проституцией, а также 41-летнюю женщину, подозреваемую в организации незаконного бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.