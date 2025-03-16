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ДТП с опрокидыванием произошло в Находке, есть пострадавшие

Водитель не справился с управлением и протаранил забор.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе полиции сообщили об аварии в приморской Находке. На улице Дальняя 26-летняя женщина за рулем «Мазда Фамилия» не справилась с управлением и съехала с дороги, врезавшись в забор. Водитель в реанимации. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

После столкновения с забором машина опрокинулась, из-за чего женщина за рулем получила тяжелые травмы. Врачи, прибывшие на место ДТП, госпитализировали ее, сейчас она находится в реанимации. Также в автомобиле находились три пассажира, они чудом не пострадали.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они осматривают место происшествия и устанавливают причины аварии.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что подпорная стена обрушилась на машины во Владивостоке. К счастью, обошлось без пострадавших, на место выдвинулись оперативные службы.