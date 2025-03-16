ДТП с опрокидыванием произошло в Находке, есть пострадавшие

После столкновения с забором машина опрокинулась, из-за чего женщина за рулем получила тяжелые травмы. Врачи, прибывшие на место ДТП, госпитализировали ее, сейчас она находится в реанимации. Также в автомобиле находились три пассажира, они чудом не пострадали.