Начальница соцзащиты Воронежа 11 лет похищала бюджетные средства

Как сообщили в региональном ГУ МВД, с 2013 по 2024 годы она незаконно завладела 539 тысячами рублей.
Женщина оформляла фиктивные акты об уходе за людьми с ограниченными возможностями, приобретении продуктов и субсидиях на оплату жилья. В пресс-службе уточнили, что в результате действий злоумышленницы были незаконно присвоены бюджетные средства в размере 539 тысяч рублей.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ей грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.