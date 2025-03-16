Начальница соцзащиты Воронежа 11 лет похищала бюджетные средства

Женщина оформляла фиктивные акты об уходе за людьми с ограниченными возможностями, приобретении продуктов и субсидиях на оплату жилья. В пресс-службе уточнили, что в результате действий злоумышленницы были незаконно присвоены бюджетные средства в размере 539 тысяч рублей.