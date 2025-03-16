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Начальница соцзащиты Воронежа 11 лет похищала бюджетные средства

58-летняя начальница одного из подразделений соцзащиты Воронежа на протяжении 11 лет подделывала документы, присваивая бюджетные деньги.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, с 2013 по 2024 годы она незаконно завладела 539 тысячами рублей.

Женщина оформляла фиктивные акты об уходе за людьми с ограниченными возможностями, приобретении продуктов и субсидиях на оплату жилья. В пресс-службе уточнили, что в результате действий злоумышленницы были незаконно присвоены бюджетные средства в размере 539 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ей грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.