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В Башкирии из искореженной в ДТП машины достали тело водителя

В Башкирии из искореженной в ДТП машины достали тело водителя.

Источник: ГАИ РБ

ДТП со смертельный исходом произошло сегодня на 107 км автодороги Кушнаренково — Чекмагуш — Бакалы в Бакалинском районе Башкирии. По предварительным данным ГАИ РБ, 52-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Шкода Октавия».

В аварии 52-летний водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте происшествия, еще один пассажир с различными травмами доставлен в больницу.

По данному факту сотрудники ГАИ проводят проверку.