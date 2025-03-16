В Башкирии из искореженной в ДТП машины достали тело водителя.

ДТП со смертельный исходом произошло сегодня на 107 км автодороги Кушнаренково — Чекмагуш — Бакалы в Бакалинском районе Башкирии. По предварительным данным ГАИ РБ, 52-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Шкода Октавия».