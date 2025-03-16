Появились подробности о пожаре в Калининградской области

Ранее МЧС России сообщало, что чердак загорелся в производственном здании в поселке Янтарный в Калининградской области, пожар локализован на площади в 1 тысячу квадратных метров, предварительно, пострадавших нет. На месте работали 50 специалистов и 10 единиц техники. В пресс-службе Калининградского янтарного комбината на уточняющий вопрос агентства, идет ли речь о его производственном здании, ответили утвердительно.
Представитель комбината сообщил журналистам, что пожарная сигнализация сработала в 2.38 (3.38 мск), пожарные прибыли в течение трех минут после вызова. По предварительным данным, возгорание началось в кровле одного из корпусов административно-хозяйственной службы предприятия, причина устанавливается.
«Благодаря слаженным действиям всех служб и ведомств удалось не допустить распространение огня на соседнее здание музея с уникальными экспонатами, в том числе янтарными самородками», — добавили на Калининградском янтарном комбинате.
В региональном МЧС РИА Новости сообщили, что открытое горение на предприятии уже ликвидировано, продолжаются работы по полному устранению опасности.