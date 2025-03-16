Появились подробности о пожаре в Калининградской области

Ранее МЧС России сообщало, что чердак загорелся в производственном здании в поселке Янтарный в Калининградской области, пожар локализован на площади в 1 тысячу квадратных метров, предварительно, пострадавших нет. На месте работали 50 специалистов и 10 единиц техники. В пресс-службе Калининградского янтарного комбината на уточняющий вопрос агентства, идет ли речь о его производственном здании, ответили утвердительно.