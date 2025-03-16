В аварии под Ростовом погибла 15-летняя пассажирка

По предварительной информации регионального ведомства, около 23:00 водитель 23 лет водитель автомобиля «Лада Калина» двигался на высокой скорости по автодороге станица Вешенская — станица Казанская. По предварительным данным, молодой человек потерял контроль над управлением, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась.