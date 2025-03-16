В аварии под Ростовом погибла 15-летняя пассажирка

В Ростовской области в результате ДТП погибла 15-летняя девочка. Авария произошла 15 марта в Верхнедонском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.
По предварительной информации регионального ведомства, около 23:00 водитель 23 лет водитель автомобиля «Лада Калина» двигался на высокой скорости по автодороге станица Вешенская — станица Казанская. По предварительным данным, молодой человек потерял контроль над управлением, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на месте происшествия скончалась 15-летняя пассажирка. Двое других пассажиров, 20 и 18 лет, получили травмы и были госпитализированы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.