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Умер иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий (Талкалин) скончался в воскресенье, сообщает Telegram-канал обители.

Источник: © РИА Новости

«Шестнадцатого марта 2025 года после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу иеродиакон Евтихий (Талкалин)», — говорится в сообщении канала.

Иеродиакон Евтихий родился 8 февраля 1970 года в деревне Конный Красноармейского района Волгоградской области. С 14 августа 2000 года он был трудником Псково-Печерского монастыря, нес послушание пастуха. Двадцатого октября 2002 года был пострижен в монахи.

Семнадцатого ноября 2022 был рукоположен в сан иеродиакона митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым).