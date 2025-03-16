Умер иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий

Иеродиакон Евтихий родился 8 февраля 1970 года в деревне Конный Красноармейского района Волгоградской области. С 14 августа 2000 года он был трудником Псково-Печерского монастыря, нес послушание пастуха. Двадцатого октября 2002 года был пострижен в монахи.