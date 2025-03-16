В Сочи потушили пожар в национальном парке

В субботы власти заявили о возгорании в лесном массиве на горе Кума вблизи села Ореховка в Хостинском районе Сочи на площади около гектара. Как уточнили журналистам в краевом главке МЧС, пожар тушат с привлечением вертолёта Ка-32 на территории Сочинского нацпарка.