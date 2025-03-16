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В Сочи потушили пожар в национальном парке

В Хостинском районе Сочи потушили лесной пожар на площади 18 гектаров.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 16 мар — РИА Новости. Спасатели потушили сухую растительность в горах в Хостинском районе Сочи, где площадь пожара достигала 18 гектар, сообщает администрация города.

В субботы власти заявили о возгорании в лесном массиве на горе Кума вблизи села Ореховка в Хостинском районе Сочи на площади около гектара. Как уточнили журналистам в краевом главке МЧС, пожар тушат с привлечением вертолёта Ка-32 на территории Сочинского нацпарка.

«Возгорание лесной подстилки на склоне горы Кума в Хостинском районе Сочи ликвидировано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара достигла 18 гектаров. Пострадавших нет.