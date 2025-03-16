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На Ямале двое детей насмерть замерзли в тундре

Двое детей насмерть замерзли в тундре Ямала, возбуждено уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Двое детей насмерть замерзли в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба окружного управления СК РФ.

«Предварительно установлено, что в период с 14 марта на 15 марта текущего года в Новопортовской тундре Ямальского района двое малолетних детей остались без средств обогрева, в результате чего от переохлаждения наступила их смерть», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают родителей погибших детей, устанавливают обстоятельства случившегося, добавили в пресс-службе.