На Ямале двое детей насмерть замерзли в тундре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Двое детей насмерть замерзли в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба окружного управления СК РФ.
«Предварительно установлено, что в период с 14 марта на 15 марта текущего года в Новопортовской тундре Ямальского района двое малолетних детей остались без средств обогрева, в результате чего от переохлаждения наступила их смерть», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают родителей погибших детей, устанавливают обстоятельства случившегося, добавили в пресс-службе.