После пожара на юге Волгограда РПН проверил качество воздуха

Накануне, 15 марта, в Красноармейском районе Волгограда произошел пожар. Специалисты Роспотребнадзора провели исследования атмосферного воздуха в ближайших жилых районах. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, результаты анализа успокаивают: концентрация загрязняющих веществ находится в пределах допустимых норм. Здоровью жителей ничего не угрожает.
Тем не менее, любой пожар, даже потушенный, может на некоторое время повлиять на качество воздуха. Поэтому специалисты дают ряд рекомендаций, которые помогут защитить себя и своих близких от возможного негативного воздействия дыма. Нужно закрыть окна дома и не находиться в местах задымления.