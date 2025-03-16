После пожара на юге Волгограда РПН проверил качество воздуха

Тем не менее, любой пожар, даже потушенный, может на некоторое время повлиять на качество воздуха. Поэтому специалисты дают ряд рекомендаций, которые помогут защитить себя и своих близких от возможного негативного воздействия дыма. Нужно закрыть окна дома и не находиться в местах задымления.