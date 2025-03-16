В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб водитель молоковоза.

Сотрудники госавтоинспекции работают на месте ДТП с погибшим в Кушнаренковском районе. По данным ГАИ РБ, авария произошла сегодня днем на месте дорожных работ на 66 км автодороги Р-240 — подъезд к трассе М-12 «Восток».
Столкнулись грузовая цистерна-молоковоз, под управлением 35-летнего жителя Дюртюлинского района, и встречный грузовой тягач Dongfeng, за рулём которого находился 44-летний житель Иркутской области.
В ДТП водитель молоковоза скончался до приезда скорой медпомощи. Сотрудниками Госавтоинспекции на месте происшествия сейчас организовано реверсивное движение для легковых автомобилей. Подробности ДТП уточняются.