В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб водитель молоковоза.

Сотрудники госавтоинспекции работают на месте ДТП с погибшим в Кушнаренковском районе. По данным ГАИ РБ, авария произошла сегодня днем на месте дорожных работ на 66 км автодороги Р-240 — подъезд к трассе М-12 «Восток».