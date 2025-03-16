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В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб водитель молоковоза

В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб водитель молоковоза.

Источник: ГАИ РБ

Сотрудники госавтоинспекции работают на месте ДТП с погибшим в Кушнаренковском районе. По данным ГАИ РБ, авария произошла сегодня днем на месте дорожных работ на 66 км автодороги Р-240 — подъезд к трассе М-12 «Восток».

Столкнулись грузовая цистерна-молоковоз, под управлением 35-летнего жителя Дюртюлинского района, и встречный грузовой тягач Dongfeng, за рулём которого находился 44-летний житель Иркутской области.

В ДТП водитель молоковоза скончался до приезда скорой медпомощи. Сотрудниками Госавтоинспекции на месте происшествия сейчас организовано реверсивное движение для легковых автомобилей. Подробности ДТП уточняются.