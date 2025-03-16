СК возбудил дело после антивоенных высказываний стендап-комика из Ейска

В Москве возбуждено уголовное дело по факту враждебных высказываний в адрес участника специальной военной операции. Поводом послужила публикация в интернете видеозаписи выступления стендап-комика из Ейска, в котором он допустил негативные и оскорбительные комментарии в адрес военнослужащего, сообщает Следком столицы.
Мещанский межрайонный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о возбуждении ненависти либо вражды.
Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.