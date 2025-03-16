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СК возбудил дело после антивоенных высказываний стендап-комика из Ейска

В Москве возбуждено уголовное дело из-за оскорблений комика в адрес участника СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Москве возбуждено уголовное дело по факту враждебных высказываний в адрес участника специальной военной операции. Поводом послужила публикация в интернете видеозаписи выступления стендап-комика из Ейска, в котором он допустил негативные и оскорбительные комментарии в адрес военнослужащего, сообщает Следком столицы.

Мещанский межрайонный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о возбуждении ненависти либо вражды.

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.