СК возбудил дело после антивоенных высказываний стендап-комика из Ейска

В Москве возбуждено уголовное дело по факту враждебных высказываний в адрес участника специальной военной операции. Поводом послужила публикация в интернете видеозаписи выступления стендап-комика из Ейска, в котором он допустил негативные и оскорбительные комментарии в адрес военнослужащего, сообщает Следком столицы.