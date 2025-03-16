В Волгограде у «Диаманта» загорелся пассажирский автобус

Сегодня, 16 марта, в Тракторозаводском районе Волгограда произошло ЧП — у остановки общественного транспорта «ТЦ “Диамант” загорелся пассажирский автобус.
О произошедшем сообщили очевидцы, которые сняли происходящее на камеры мобильных телефонов. К месту ЧП оперативно подъехали пожарные бригады, окружившие автобус, который буквально дымился.
В пресс-службе ГУ МЧС России инцидент подтвердили.
— В 13.08 поступило сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе Волгограда, — пояснили в ведомстве. — В автобусе горел моторный отсек на площади 1 кв. м.
Сообщается, что пожарные расчеты 1-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 13.19.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.