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В Волгограде у «Диаманта» загорелся пассажирский автобус

К счастью, обошлось без жертв.

Источник: соцсети

Сегодня, 16 марта, в Тракторозаводском районе Волгограда произошло ЧП — у остановки общественного транспорта «ТЦ “Диамант” загорелся пассажирский автобус.

О произошедшем сообщили очевидцы, которые сняли происходящее на камеры мобильных телефонов. К месту ЧП оперативно подъехали пожарные бригады, окружившие автобус, который буквально дымился.

В пресс-службе ГУ МЧС России инцидент подтвердили.

— В 13.08 поступило сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе Волгограда, — пояснили в ведомстве. — В автобусе горел моторный отсек на площади 1 кв. м.

Сообщается, что пожарные расчеты 1-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 13.19.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.