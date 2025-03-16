Спасатели ликвидировали пожар в квартире на Невском проспекте

Пожар в четырехкомнатной квартире на Невском проспекте, 106 удалось потушить. Об этом сообщили в МЧС Петербурга. Напомним, возгорание произошло в одной из комнат площадью 20 квадратных метров. Спасателям потребовалось больше трех часов, чтобы ликвидировать пожар. Ранее ведомство поделилось видео с места происшествия. На кадрах из окон квартиры валил дым, а улицу окружили пожарные машины. К счастью, обошлось без жертв.