Спасатели ликвидировали пожар в квартире на Невском проспекте

Пожар в четырехкомнатной квартире на Невском проспекте, 106 удалось потушить. Об этом сообщили в МЧС Петербурга. Напомним, возгорание произошло в одной из комнат площадью 20 квадратных метров. Спасателям потребовалось больше трех часов, чтобы ликвидировать пожар. Ранее ведомство поделилось видео с места происшествия. На кадрах из окон квартиры валил дым, а улицу окружили пожарные машины. К счастью, обошлось без жертв.
— 16 марта в 09:51 поступило сообщение о пожаре, в 10:04 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. В 10:47 пожар локализован, в 13:21 — ликвидирован, — приводят хронологию спасатели. — К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 7 единиц техники и 28 человек личного состава.
Сведения о пострадавших не поступали, однако из опасной зоны спасателям пришлось эвакуировать девять человек.