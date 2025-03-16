Смертельное ДТП с тремя автомобилями произошло в Нижнеилимском районе

— 30-летний водитель автомашины «Skania» двигался со стороны города Братск в сторону поселка Видим, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «КАМАЗ», после чего произошло опрокидывание самосвала и столкновение с автомобилем «Nissan Qashqai».