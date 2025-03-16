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Смертельное ДТП с тремя автомобилями произошло в Нижнеилимском районе

Водитель самосвала погиб до приезда врачей скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Страшная авария с участием трех транспортных средств произошла утром 16 марта на 330 километре автодороги А-331 «Вилюй» вблизи поселка Видим. В результате ДТП погиб один человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

— 30-летний водитель автомашины «Skania» двигался со стороны города Братск в сторону поселка Видим, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «КАМАЗ», после чего произошло опрокидывание самосвала и столкновение с автомобилем «Nissan Qashqai».

В результате аварии водитель самосвала погиб до приезда врачей скорой помощи. 26-летнюю пассажирку иномарки доставили в больницу Братска с травмами различной степени тяжести. Сотрудники полиции проводят проверку.