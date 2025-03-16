Бастрыкину доложат о смерти жительницы Челябинска после пластической операции

Ранее сообщалось, что в областной клинической больнице 39-летней женщине 5 марта текущего года была проведена пластическая операции, в дальнейшем ее состоянии ухудшилось, а 9 марта она скончалась.
Родственники считают, что смерть наступила вследствие ненадлежащих действий со стороны медицинского персонала.
По данному факту возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ. Речь идет о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела.
У 39-летней Анны осталось трое детей 4, 8 и 12 лет. Перед операцией многодетная мать сдавала анализы, противопоказаний врачи не выявили. Операция стоила 560 тыс. рублей. Вскрытие показало, что причиной смерти стала легочная эмболия.