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Бастрыкину доложат о смерти жительницы Челябинска после пластической операции

Председателю Следственного комитета России будет представлен доклад о ходе расследования обстоятельств смерти женщины после пластической операции в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее сообщалось, что в областной клинической больнице 39-летней женщине 5 марта текущего года была проведена пластическая операции, в дальнейшем ее состоянии ухудшилось, а 9 марта она скончалась.

Родственники считают, что смерть наступила вследствие ненадлежащих действий со стороны медицинского персонала.

По данному факту возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ. Речь идет о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела.

У 39-летней Анны осталось трое детей 4, 8 и 12 лет. Перед операцией многодетная мать сдавала анализы, противопоказаний врачи не выявили. Операция стоила 560 тыс. рублей. Вскрытие показало, что причиной смерти стала легочная эмболия.