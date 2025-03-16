Четыре моста затопило в Нижегородской области из-за паводка в выходные

В субботу также затопленным оказался низководный автомобильный мост через реку Пьяна в Гагинском округе. Жилые здания не находятся в зоне затопления, и эвакуация жителей не требуется. Также организовано движение по объездной автодороге Лукоянов — Гагино — Салганы — Уразовка, протяженность которой составляет 5 километров.