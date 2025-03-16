Четыре моста затопило в Нижегородской области из-за паводка в выходные

В выходные сразу четыре моста затопило в Нижегородской области из-за ухудшения погодных условий и поднятия уровня воды в реках. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.
Так, 15 марта, затопленным оказался низководный автомобильный мост через реку Алатырь в 500 метрах от села Кочкурово в Починковском округе. Проехать можно по объездной грунтовой дороге, обеспечивающий выезд на трассу Р-158. Длина объезда составляет 6,2 километра.
Для обеспечения пешеходного сообщения с основной частью жилого массива села Кочкурово организован проход по навесному мосту, расположенному на расстоянии 480 метров от места затопления.
— Жилые дома в зону затопления не попадают, — отмечают специалисты. — Эвакуация жителей не требуется.
В субботу также затопленным оказался низководный автомобильный мост через реку Пьяна в Гагинском округе. Жилые здания не находятся в зоне затопления, и эвакуация жителей не требуется. Также организовано движение по объездной автодороге Лукоянов — Гагино — Салганы — Уразовка, протяженность которой составляет 5 километров.
А 16 марта был затоплен мост через реку Кудьма в районе подсобного хозяйства «Кудьма» в Кстовском округе, а ещё под воду ушёл мост через реку Пьяна вблизи села Никольское на автодороге Юрьево-Никольское в Гагинском округе.
Затопление не затронуло жилые дома, поэтому эвакуация населения не требуется. Жизнедеятельность граждан не нарушена.