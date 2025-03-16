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Главе СК повторно доложат о расследовании дела о нападении подростков на ребенка в торговом центре Москвы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить повторный доклад о расследовании обстоятельств нападения группы подростков на несовершеннолетнего в торговом центре столицы, сообщила пресс-служба СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В социальных медиа продолжают обсуждаться обстоятельства избиения несовершеннолетнего в Москве. Ранее сообщалось, что в одном из торговых центров столицы группа подростков беспричинно напала на несовершеннолетнего и избила его. Отмечается, что участники нападения не заключены под стражу и угрожают потерпевшему», — говорится в материале.

Уточняется, что в Главном следственном управлении СК России по Москве расследуется уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А. А. повторно доложить о ходе и предварительных результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.