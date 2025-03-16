Главе СК повторно доложат о расследовании дела о нападении подростков на ребенка в торговом центре Москвы

Уточняется, что в Главном следственном управлении СК России по Москве расследуется уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А. А. повторно доложить о ходе и предварительных результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.