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Возгорание камыша едва не уничтожило СНТ «Рябинушка» в Волгограде

Сегодня, 16 марта, дачники и пожарные боролись с огнем в Кировском районе Волгограда, где горели заросли камыша, передает V102.RU. Очевидцы сообщают, что огонь вплотную приблизился к домам и хозяйственным постройкам.

До приезда пожарных жители сбивали пламя своими силами.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области рассказали, что сообщение о пожаре в СНТ поступило на пульт оперативного дежурного в 11:52.

— В СНТ «Рябинушка» горел камыш на площади 1000 кв. м. Пожарные расчеты 5-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 13.33. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, — рассказали в ведомстве.

Местные жители не исключают, что камыш могли поджечь. Сообщается, что огонь уничтожил несколько построек. Однако в МЧС эту информацию не указывают.