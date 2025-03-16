В Ленинградской области жительница отдала мошенникам 6 миллионов рублей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Девяностолетняя жительница Ленинградской области после беседы с неизвестными, представившимися сотрудниками телефонной компании, передала курьерам свои сбережения на сумму более 6 миллионов рублей, мошенников ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне в полицию Лужского района Ленинградской области обратилась 90-летняя жительница одного из домов на проспекте Урицкого в городе Луга, которая рассказала, что отдала деньги мошенникам.
«Как рассказала потерпевшая, ей с 1 по 13 марта неоднократно звонили неизвестные, якобы сотрудники телефонной компании, и убедили ее в необходимости продления договора телефонной связи и передачи личных данных, а далее под предлогом обеспечения сохранности денежных сбережений женщину убедили дважды передать разным курьерам свои деньги в иностранной валюте и в российских рублях», — говорится в сообщении.
Как отмечают в ГУМВД, в общей сложности пожилая женщина передала мошенникам 6 172 750 рублей. Она сообщила полиции приметы курьеров, сейчас их разыскивает полиция.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ).