В Ленинградской области жительница отдала мошенникам 6 миллионов рублей

«Как рассказала потерпевшая, ей с 1 по 13 марта неоднократно звонили неизвестные, якобы сотрудники телефонной компании, и убедили ее в необходимости продления договора телефонной связи и передачи личных данных, а далее под предлогом обеспечения сохранности денежных сбережений женщину убедили дважды передать разным курьерам свои деньги в иностранной валюте и в российских рублях», — говорится в сообщении.