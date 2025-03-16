Пенсионера подозревают в убийстве жены в Семее

По данным Сети, после убийства из-за алкоголя подозреваемый скрылся с места преступления. В ДП области Абай сообщили, что управлением полиции Семея начато досудебное расследование по данному факту.
«В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств дела. В соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан иные сведения о ходе расследования разглашению не подлежат. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции», — рассказали в ведомстве.