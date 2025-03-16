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Пенсионера подозревают в убийстве жены в Семее

В Сети появилась информация об убийстве пенсионерки, в котором заподозрили ее супруга. В ДП области Абай сообщили, что по данному факту начато расследование, передает NUR.KZ.

Источник: соцсети

По данным Сети, после убийства из-за алкоголя подозреваемый скрылся с места преступления.⁣ В ДП области Абай сообщили, что управлением полиции Семея начато досудебное расследование по данному факту.

«В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств дела. В соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан иные сведения о ходе расследования разглашению не подлежат. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции», — рассказали в ведомстве.