Пенсионера подозревают в убийстве жены в Семее

«В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств дела. В соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан иные сведения о ходе расследования разглашению не подлежат. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции», — рассказали в ведомстве.